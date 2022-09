Note des auteurs

Le storyboard est la partie qui demande le plus de réflexion quand on travaille sur une bande dessinée. Mettre les idées en images, savoir les agencer pour qu’elles servent au mieux la compréhension, choisir l’angle de vue, ce que l’on représente, comment on le représente, à quel rythme… Ce n’est pas un hasard si c’est le storyboard qui sert de base de discussion entre les auteurs et l’éditeur, et dans notre cas particulier de licence, avec l’auteur original et son éditeur japonais.







Au tout début du projet, il était prévu que l’album commence directement chez l’antagoniste, prêt à dévoiler ses désirs et son plan au lecteur. Mais nous nous sommes vite rendu compte que, pour que ce plan soit bien compréhensible, une bonne connaissance des personnages principaux était nécessaire.



S’il est évident qu’aucun fan n’aurait été perdu par ce début d’histoire tant il maîtrise la vie des héros de bronze, cela aurait été moins vrai pour ceux qui ont un souvenir plus lointain de l’histoire pour l’avoir suivie au Club Dorothée. Et comme cet album s’adresse autant aux passionnés de Saint Seiya qu’au grand public, il est apparu nécessaire de poser les bases de l’histoire originale.







C’est ainsi que les cinq premières planches rappellent les péripéties du manga original, la quête des cinq chevaliers de bronze principaux pour l’obtention de leur armure, les Galaxian Wars et le combat contre Phénix, l’un des 5 bronze, ainsi que sa défaite et sa renaissance face aux chevaliers d’argent. S’il apparaissait nécessaire de reprendre ces éléments pour le grand public, cela paraissait aussi nécessaire pour les fans pour expliquer clairement à quel moment exact dans l’histoire originale nous nous trouvions pour ce tome 1 : après la bataille contre les chevaliers d’argent et avant l’arrivée du lion d’or au Japon.







Au-delà de ces « rappels » de cinq pages, il nous a aussi semblé nécessaire de retrouver les héros de jeunesse face à un nouvel ennemi envoyé au Japon, en la personne de Drachmé, pour une première scène de combat (pages 6 à 19), prélude à la découverte de l’antagoniste de l’histoire et de ses desseins, et cela pour une compréhension totale.



Nous espérons avoir atteint, les équipes japonaises et nous-mêmes, cet objectif.

Encore quelques jours, avant de pouvoir mettre les mains sur la BD Saint Seiya et Kana dévoile les premières planches de storyboard.De quoi, nous faire saliver comme il faut !Inutile de vous dire que ça sent très bon pour ce tome 1.