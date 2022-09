La série Willow se dévoile avec une affiche et un trailer, avant sa sortie. Pour l'occasion, le comédien Warwick Davis, reprendra son rôle de Willow.La série sera disponible le 30 Novembre 2022, en exclusivité sur Disney+.

L'action se déroule plusieurs années après les événements relatés dans le film. Au royaume enchanté des fées et du dragon à deux têtes Eborsisk, de nouveaux personnages feront leur apparition, mais on retrouvera également Willow Ufgood, le nain amateur de magie.

posted the 09/11/2022 at 10:18 PM by leblogdeshacka