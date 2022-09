Scott Calvin est sur le point de fêter ses 65 ans et réalise qu'il ne peut pas être le Père Noël pour toujours. Il commence à perdre une étape dans ses fonctions de Père Noël, et plus important encore, il a une famille qui pourrait bénéficier d'une vie dans le monde normal, en particulier deux fils, l'un qui a grandi à Lakeside, Illinois (Charlie) et l'autre qui a grandi au pôle (copain). Avec beaucoup d'elfes, d'enfants et de famille à plaire, Scott entreprend de trouver un Père Noël de remplacement approprié tout en préparant sa famille pour une nouvelle aventure dans une vie au sud du pôle.

Disney+ proposera une série de Noël, pour bah Noël, avec Tim Allen, dans le rôle titre. En gros, c'est une suite des films précédent, sortie il y a plusieurs années.Le film sera disponible dès le 16 Novembre 2022, sur et en exclusivité sur Disney+.