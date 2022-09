Hocus Pocus 2







Les horribles sœurs Sanderson sont de retour ! Dans cette nouvelle aventure, le trio infernal - tout droit surgi du XVIIe siècle et assoiffé de vengeance - va une fois de plus s’acharner sur la ville de Salem. Mais en cette veille de Toussaint, trois courageux lycéens vont tenter le tout pour le tout pour empêcher ces sorcières en furie de ravager la ville...







Le 30 Septembre en exclusivité sur Disney+ Le 30 Septembre en exclusivité sur Disney+



Disenchanted













Le 23 Novembre en exclusivité sur Disney+



Peter Pan et Wendy



Les annonces Disney s'enchaînent avec un trailer pour Hocus Pocus 2 et Disenchanted, nous avons également droit à une affiche pour Peter Pan & Wendy. Beaucoup de bonnes choses arrivent, avec des informations sur "La Petite Sirène", "Le manoir hanté", la suite du film "Le roi lion" intitulé "Mufasa : The Lion King" et d'autres surprises.La suite arrivé, après un dodo les amis.-Le film Snow White arrivera en 2024, avec au casting Rachel Zegler et Gal Gadot