Adaptée du roman éponyme de Thomas Perry, « The Old Man » raconte l’histoire de Dan Chase, un ex-agent de la CIA en fuite depuis plusieurs années, contraint désormais d’assumer son passé pour assurer son avenir lorsqu’il découvre qu’un assassin tente de l’éliminer. Harold Harper, le sous-directeur du service du contre-espionnage du FBI, est en effet chargé d’appréhender le fugitif, épaulé de sa protégée Angela Adams et de l’agent de la CIA Raymond Waters. Ayant travaillé ensemble par le passé, Dan Chase et Harold Harper ont toujours entretenu des rapports difficiles. L’arrestation s’avérant plus difficile que prévue, Julian Carson, un redoutable mercenaire, se lance également à sa poursuite. Au cours de sa cavale, Dan Chase loue une chambre à Zoe McDonald, qui se découvre des ressources insoupçonnées quand elle apprend la véritable identité de son nouveau locataire...

La nouvelle série dramatique « The Old Man » se dévoile à travers une première affiche et bande-annonce.Les 2 premiers épisodes de cette série originale seront disponibles en exclusivité sur Disney+ le 28 septembre prochain, les 5 autres étant à découvrir à un rythme hebdomadaire.Une saison 2 est d’ores et déjà confirmée.Jeff Bridges (SALE TEMPS A L'HÔTEL EL ROYALE), John Lithgow (la série « The Crown »), Amy Brenneman (la série « Reign: Le destin d'une reine »), Alia Shawkat (la série « Big Mouth »), E.J. Bonilla (GEMINI MAN), Gbenga Akinnagbé (la serie « Wu-Tangn: An American Saga »), Bill Heck (la série « Locke & Key »), Leem Lubany (AU NOM DES FEMMES) et Pej Vahdat (la série « Dynastie ») sont au générique de cette nouvelle série dramatique adaptée par Jonathan E. Steinberg (la série « Human Target ») et Robert Levine (la série « Black Sails »), et produite par 20thTelevision, en partenariat avec The Littlefield Company. Warren Littlefield (la série « Dopesick »), Jonathan E. Steinberg, Dan Shotz (la série « Jericho »), Robert Levine, Jeff Bridges, David Schiff (LA RAGE AU VENTRE) et Jon Watts (SPIDER-MAN : NO WAY HOME) - qui a également réalisé les deux premiers épisodes - en sont les producteurs.