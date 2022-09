Bear McCreary, connu pour son incomparable capacité à construire un monde et à utiliser des approches musicales innovantes dans les univers de la télévision, du cinéma et des jeux vidéo, guidera le public à travers les événements majeurs du Second Âge de la Terre du Milieu, tels qu'ils apparaissent dans la série à venir. Travaillant dans les célèbres studios d'Abbey Road ainsi que dans les studios AIR et le Synchron Stage à Vienne, il a enregistré et composé des heures de musique pour la partition, tissant ses thèmes originaux en une tapisserie sonore pour un orchestre symphonique complet, ainsi que des instruments folkloriques et des chanteurs de chorale.

"Les romans époustouflants de J.R.R. Tolkien et leurs adaptations cinématographiques ont eu un impact profond sur mon imagination pendant presque toute ma vie", a déclaré M. McCreary. "Je suis honoré de composer la musique qui aidera à guider les spectateurs à travers les événements majeurs du deuxième âge de la Terre du Milieu."

La série The Lord of the Rings: The Rings of Power cartonne sur Prime Video, avec plus de 25 millions de vues dans le monde et un vinyle sur la soundtrack sera bientôt disponible.Just for Games distribuera le coffret vinyles chez nous.The Lord of the Rings The Rings of Power (Season 01 Original Soundtrack) 2LP sera disponible le 3 mars 2023.