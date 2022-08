Pendant son enfance, Christopher Robin s'est lié d'amitié avec Winnie-the-Pooh, Piglet et leurs amis, jouant à des jeux et leur fournissant également de la nourriture. Au fur et à mesure qu'il grandissait, ces visites devenaient de plus en plus rares, tout comme l'approvisionnement alimentaire, ce qui rendait Pooh et les autres de plus en plus affamés et désespérés. Lorsque Christopher est allé à l'université, les visites se sont complètement arrêtées, ce qui a rendu Pooh et Piglet complètement sauvages et déséquilibrés, ce qui a fait que Bourriquet a été tué et mangé à un moment donné. Maintenant, Christopher est retourné dans la forêt aux côtés de sa nouvelle épouse, dans l'espoir de la présenter à ses anciens amis. Cela les amène à se livrer à un saccage meurtrier pour la chair humaine alors qu'ils s'opposent à un groupe d'étudiantes universitaires qui occupent une cabane rurale .

Le film Winnie the Pooh: Blood and Honey dévoile avec un trailer. Pour l'anecdote, le film à été tourné en Angleterre en seulement dix jours.Le film sortira en salle en 2023.