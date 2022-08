Le Japonais, âgé de 76 ans, est mangaka et créateur de la licence culte d’UFO Robo Grendizer. Quand l’anime «Goldorak» arrive en France en 1978, les téléspectateurs nippons ont déjà vu «Mazinger Z» et «Great Mazinger» qui se déroulent dans le même univers.





N'oublions pas non plus, le jeu vidéo que prépare Microids, prévu pour 2023.

Pour le «Projet G», un concours mondial incite les dessinatrices et dessinateurs à concevoir un ennemi à Goldorak qui soit dans la lignée des précédentes créatures auxquelles il s’est confronté. Les conditions de participation se sont détaillées ici . Les gagnants seront connus le 17 novembre.

Ok, on arrête tout, un nouvel animé Goldorak va débarquer. Go Nagai, le créateur de «Goldorak», a décidé de reprendre les aventures du robot géant venu d’Euphor. Il a annoncé dans une vidéo qu’il travaillait sur le «Projet G» et qu’il a réuni «les meilleurs créateurs du Japon». Il faudra attendre 2023 pour avoir plus d’informations.Je vous recommande vivement la BD sortie l'année dernière chez Kana, un bijou.