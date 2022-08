Tinykin (Console, PC)

Milo arrive sur Terre pour découvrir qu'il est bien trop petit, que tout le monde a disparu et qu'aucun jour ne s'est écoulé depuis 1991 ! Faites équipe avec le mystérieux tinykin et utilisez ses pouvoirs uniques pour créer des échelles, des ponts, des explosions et bien plus encore ! Trouvez un moyen de rentrer chez vous dans une métropole tentaculaire de la taille d'une fourmi et découvrez le plus grand mystère de la Terre !







IMMORTALITY (Console, PC, Cloud)

IMMORTALITY est la nouvelle trilogie interactive de Sam Barlow, créateur de Her Story et Telling Lies. Marissa Marcel aurait pu être une star. Elle a fait trois films, mais aucun n’est sorti. Et Marissa Marcel a disparu.



Tracez votre propre chemin à travers les séquences et résolvez le mystère. Qu'est-il arrivé à Marissa Marcel ?







Commandos 3 - HD Remaster (Console, PC, Cloud)

En avant, soldat ! Commandos 3 - HD Remaster vous envoie sur les champs de bataille implacables et impitoyables d'Europe. Frayez-vous un chemin dans les tranchées meurtrières de Stalingrad, vainquez l'ennemi allemand dans le cœur fanatique du Troisième Reich à Berlin, et utilisez votre savoir-faire tactique pour survivre à l'assaut de la Normandie le jour J. Dans ce troisième volet remanié de la célèbre série de jeux tactiques en temps réel, dirigez une unité de forces spéciales notoirement connue derrière les lignes ennemies pendant la Seconde Guerre mondiale. Aidez les Alliés à remporter la victoire en haute définition, avec des commandes et une interface utilisateur améliorées.







Immortals Fenyx Rising (Console, PC, Cloud)

Immortals Fenyx Rising donne vie à une grandiose aventure mythologique. Incarnez Fenyx, un nouveau demi-dieu ailé, dont la tâche est de sauver les dieux grecs. Le sort du monde est entre vos mains : vous êtes le dernier espoir des dieux.



Maniez les pouvoirs des dieux, comme l'épée d'Achille et les ailes de Dédale pour combattre de puissantes créatures mythiques et résoudre d'anciennes énigmes. Affrontez des créatures mythiques comme les Cyclopes et Méduse, lors de combats dynamiques, au sol et dans les airs. Utilisez vos compétences et vos armes, comme les flèches autoguidées, la télékinésie, et bien plus encore, pour infliger des dégâts dévastateurs. Explorez un monde ouvert stylisé, constitué de sept régions uniques inspirées par les dieux.





Les derniers jeux pour le mois d'août du Game Pass sont maintenant disponibles, avec au programme du open-world, du film interactif ou bien encore de la stratégie temps réel. Bref, il y aura de quoi faire en attendant, les nouveautés de septembre.