Avant les enquêteurs Sam et Dean, il y avait John et Mary Winchester. Racontée du point de vue de Dean Winchester, l'histoire d'amour entre ses parents et la façon dont ils ont tout risqué pour sauver non seulement leur amour, mais aussi le monde entier.

La série spin-off de Supernatural, The Winchesters, se dévoile avec un trailer. Ici, pas de Sam ou de Dean (enfin si Jason Ackles devrait être le narrateur de la série).La nouvelle série The Winchesters sera diffusée durant la saison 2022-2023 aux USA.