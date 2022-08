Hier, le jeu Gran Turismo 7 à eu une belle MAJ, la mise à jour 1.20 avec un lot de contenu, incluant la prestigieuse De Tomaso Mangusta, en collaboration avec la marque Dior.Au programme, la légendaire F1 McLaren MP4/4 1988, la Pontiac GTO ‘The Judge’ 1969 et la Porsche Cayman GT4 ’16 seront disponibles dans le jeu.La De Tomaso Mangusta à l’effigie de Dior sera également obtenable dans le garage des voitures de légende.La mise à jour 1.20 apporte également 3 nouveaux tracés ajoutés au circuit Barcelona-Catalunya ainsi que 2 menus dans le Café pour compléter sa collection :Collection « Abarth », disponible dès le niveau 27 de collectionneurUne collection de « voitures de course GR.2 », disponible dès le niveau 27 de collectionneurC'est donc disponible depuis hier, de quoi relancer le jeu.

posted the 08/26/2022 at 07:33 AM by leblogdeshacka