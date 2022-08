Le dieu de la guerre lui-même revient dans ce tout nouvel épisode de la série bien-aimée God of War. Alors que la menace de Ragnarök se rapproche de plus en plus, Kratos et Atreus se retrouvent à choisir entre la sécurité de leur famille et la sécurité des royaumes. Ce tome assemblé avec passion détaille une histoire de parentalité, de destin et d'aventure dans les voix de l'équipe qui lui a donné vie. Dark Horse Books et Santa Monica Studio unissent leurs forces pour présenter un art conceptuel époustouflant et inédit du monde, des personnages, des créatures et des artefacts avec The Art of God of War Ragnarök. Avec un magnifique étui et une couverture à clapet en similicuir, ainsi que deux impressions de qualité galerie, cette superbe édition de luxe est un incontournable pour les fans inconditionnels de la série. Découvrez les aventures qui vous attendent à Midgard et au-delà !

Dark Horse dévoile l'artbook collector du jeu God of War Ragnarök, avec à l'intérieur deux lithographies et le fourreau pour le côté prestigieux de l'objet.Malheureusement, la version collector est uniquement disponible en anglais et il y a très certainement aucune chance pour une traduction française. Ou alors, juste pour un édition "classique".