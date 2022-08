D'après l'ouvrage : Devotion: An Epic Story of Heroism, Friendship, and Sacrifice d'Adam Makos.



D'après l’histoire vraie de deux pilotes de chasse de la marine américaine, Tom Hudner et Jesse L. Brown, qui se sont sacrifiés de façon héroïque durant la guerre de Corée.

Le film Devotion du réalisateur J.D. Dillard, se dévoile avec un trailer et une affiche.Au casting, nous retrouvons Glen Powell, Jonathan Majors, Christina Jackson