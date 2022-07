Petit avis sur le comics Supergirl: Woman of Tomorrow des éditions Urban Comics.La patte graphique m'a convaincu de me prendre ce Supergirl.Ce qui frappe d'emblée avec ce comics, c'est bien sa couverture. Elle éclate la rétine, Supergirl est sublime sur cette couverture, les couleurs sont flamboyantes, c'est simple, vous ne voyez que ça dans le rayon comics.Dans ce one-shot, Kara vient en aide à une jeune fille, qui vient de perdre son père, il a été assassiné. Nous suivons donc Kara, à travers l'espace, avec une multitude de péripéties qui nous ferons découvrir une Supergirl qui a soif de justice, mais aussi de vengeance.Le comics est superbement illustré par Bilquis Elevy, qui nous livre un trait unique, de la Kryptonienne. La coloration n'en ai pas moins ultra léché avec Matheus Lopes au manette. Bref, allez-y ça vraiment bon.

Kara Zor-El a vécu bien des aventures épiques mais elle cherche aujourd'hui un sens à son existence. Témoin de la destruction de sa planète, elle fut envoyée sur Terre avec pour mission de protéger un petit cousin qui finira par ne plus avoir besoin d'elle. A quoi tout cela a-t-il servi ? Où qu'elle aille, l'ombre de Superman semble la suivre jusqu'à la faire douter de sa propre légitimité. Perdue dans ses questionnements existentiels, Kara taquine la bouteille le soir de son 21e anniversaire lorsque sa trajectoire percute celle de Ruthye, jeune extraterrestre en quête de vengeance...

posted the 07/27/2022 at 09:44 PM by leblogdeshacka