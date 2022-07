La nouvelle MAJ du jeu Hitman 3, nous propose depuis hier une nouvelle Map, Ambrose Island.IO a confirmé que l'île inexplorée d'Ambrose sera disponible pour être explorée en tant qu'agent 47, l'histoire visant à aider un vieil ami à rectifier son erreur. L'île tropicale est décrite comme une crique cachée, abritant un dangereux syndicat de pirates opérant dans la mer d'Andaman. IO a dit qu'il y avait beaucoup de secrets cachés, mais on ne sait pas combien il y en aura à découvrir plus tard ce mois-ci.Ambrose Island sera un bac à sable entièrement explorable avec de multiples nouvelles cibles, des opportunités de jeu, des défis et des récompenses à débloquer. C'est une mise à jour assez impressionnante pour un DLC gratuit, et il y a de fortes chances que d'autres modifications techniques soient également apportées.