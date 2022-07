Sandman, l'être cosmique qui contrôle les rêves, est capturé et retenu prisonnier. Pendant plus d'un siècle, il doit voyager à travers différents mondes et lignes temporelles pour réparer le chaos que son absence a causé.

La série The Sandman de Netflix se dévoile avec un trailer et une nouvelle affiche lors de la SDCC 2022. Au casting de la série, qui de base est un comics de Neil Gaiman, nous retrouverons Tom Sturridge, Gwendoline Christie, Vivienne Acheampong mais aussi Jenna Coleman.La série sera disponible en exclusivité sur Netflix, dès le 5 Août 2022.