Décidément, Beast Kingdom a pas mal de choses sur le feu en matière de statues. Après l'énorme Black Panther, la Batman en mode museum et la Batmobile de Justice League pour ne citer qu'eux, voici venir une statue Buzz l'éclair.Il faut savoir que Beast Kingdom, a déjà fait des statues dans l'univers de Toy Story, avec bien évidemment Buzz l'éclair, Woody, Rex et Ham. Le studio s'attaque aujourd'hui, à la dernière version du Ranger de l'espace et elle est juste sublime.La statue à l'air vraiment bien détaillées, avec un peint job de qualité. Après, nous sommes sur des images promotionnelles, mais en général les statues de Beast Kingdom sont vraiment excellentes. Normalement, la statue devrait être en un seul bloc, enfin, il y aura la base et la statue. J'aurai bien aimé avoir deux têtes, une classique comme proposée et une avec le casque. Mais Beast Kingdom, ne propose pas encore ça, un jour peut être.La statue mesure 40cm, la base mesure 4cm et la statue 36cm, elle est évidemment entièrement en résine et il y aura 3000 exemplaires monde.Pour le prix, je vois de tout, mais sachez que normalement, elle sera en dessous des 300€. Je pense que ça va venir à la maison ça.