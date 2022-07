Le nouveau film de Rob Zombie se dévoile avec un trailer, après la diffusion, il y a quelques jours de la première affiche.D'après la série des années 1960, Les Monstres.Au casting, nous retrouvons, Jeffrey Daniel Phillips, Sheri Moon Zombie, Daniel Roebuck.Date de sortie prévue pour Septembre, sans plus de précisions pour le moment.

Les Munster sont une famille tout ce qu'il y a de plus monstrueux ! Herman, le chef du clan, ressemble à s'y méprendre à la créature de Frankenstein. Lily et Grandpa sont des vampires. Quant à Eddie, le fils, c'est un loup-garou ! Mais à part ces petites fantaisies, ils sont des gens comme tout le monde...

posted the 07/13/2022