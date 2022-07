Esther revient avec un deuxième film Esther 2 Les Origines de William Brent Bell, avec Isabelle Fuhrman, Julia Stiles, et Rossif SutherlandLe film sortira en salle le 17 Août 2022. Aux États-Unis, le film sera disponible sur Paramount+ et dans quelques es de cinéma, le 19 Août 2022.

posted the 07/13/2022 at 02:08 PM by leblogdeshacka