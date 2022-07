En me lançant dans cette nouvelle édition F1 22, je m'attendais à très peu d'innovations de la part d'EA. Heureusement, il y a de quoi faire avec cette cuvée 2022.Après un championnat du monde quand même fou en 2021, entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, il est temps de voir ce que ce F1 22 a dans le bide. Cette saison 2022, voit arriver de nouvelles monoplaces, avec un look totalement différent des années précédentes, mais aussi, une conduite plus lourde.La grosse nouveauté de cette édition 2022, est F1 Life. Ce mode est un peu le mode de personnalisation du personnage. Attention, les personnalisations sont assez restreintes, nous avons droit à du mobilier déjà désigné par l'équipe de Codemasters. Pour le moment, impossible de créer soi-même son intérieur de A à À. La customisation de notre avatar est assez simple, une combinaison, un casque, un visage (homme ou femme). Le plus intéressant dans ce mode, la salle des trophées, ou encore la possibilité de visiter le F1 Life de vos amis.Le mode carrière nous offre la possibilité de jouer seul en créant sa propre écurie, voir même de jouer avec un ami, soi dans la même écurie, soi dans une écurie adverse.J'ai fait le choix de jouer solo, avec une petite écurie avec peu de ressources, pour débuter. Les ressources, justement, sont essentielles pour le bien de l'écurie. Il faudra créer pas mal de pièces pour votre auto, si vous voulez atteindre les objectifs de votre team.Lors des semaines de GP, vous aurez certaines actions à faire pour faire évoluer votre auto, que ce soit pour l’aérodynamique, le châssis, la chaîne motrice, la R&D, le morale de l'équipe, qui sera un élément essentiel pour que votre écurie soit dans les meilleures conditions.Attention, ne négligez pas les essais, cela aura une incidence sur l'écurie, sous peine de décevoir un grand nombre de personnes dans votre écurie et donc de rater des évolutions pour votre auto. Une fois les qualifications faites, la course peut commencer. Perso, j'ai choisi des courses en 5 tours, pour avoir le temps de faire le maximum de circuit. Car bon, il y a quand même 22 circuits cette saison, alors je ne me vois pas encore les faire en mode "réel".Le jeu offre également un mode multijoueur, un mode deux joueurs avec écran splitté, un mode défi, qui rappelle un peu Gran Turismo avec ces différents objectifs, où l'on conduit des supercars.Une fois en piste, la prise en main se fait très rapidement, les touches étant généralement les mêmes sur de nombreux jeux de course. J'ai particulièrement, le fait de prendre son propre départ. Pour un meilleur confort de jeu, je vous invite bien évidemment à enlever quelques aides au pilotage, pour bien profiter du jeu.Sur PlayStation 5, la DualSense est plutôt bien exploitée, même si j'aurais voulu plus de résistance par moment.Bien évidemment, nous retrouvons le duo Julien Febreau et Jacques Villeneuve au commentaire, malheureusement, comme souvent, sur ce type de jeu, on sent la lecture. Alors oui, nous n'avons plus le commentaire de Formula 1 97, avec le fameux "joueur 1 vient de taper le mur, on dirait !". Mais ce n'est pas si loin de ça quand même. C'est vraiment dommage, j'aurais aimé avoir des commentaires dynamiques comme quand je regarde la F1 sur Canal.Lors de votre conduite, vous pouvez demander des informations à votre ingénieur, comme l'état de vos pneus, qui se trouve devant vous, les conditions météo, voir même les pneus que vous voulez lors de votre arrêt au Pit. D'ailleurs, si vous enlevez les assistances dans les paramètres, un petit QTE sera accessible lors de votre arrêt au Pit, si vous vous loupez, vous perdrez quelques secondes.Les tracés sont comme d'habitude très bien reproduits, mention spéciale au petit nouveau, Miami. Le jeu est toujours aussi beau, surtout les monoplaces, elles sont justes sublimes.Si vous êtes fans de Formule 1, cette cuvée 2022 vous fera patienter jusqu'à la saison 2023, qui je l'espère amènera une vraie amélioration du jeu.