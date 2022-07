Kana, vient de dévoiler la couverture, ainsi que le fourreau, qui seront disponibles dans la version collector de la BD Saint Seiya. Nous retrouvons Jérôme Alquie et Arnaud Dollen, pour cette sublime BD. Je pense me faire toutes les versions collector, j'ai loupé celle de Goldorak est je me bouffe encore les c....À l'intérieur nous retrouverons :-La BD-Un fourreau avec dorure à chaud-Un format plus grand-Une couverture alternative-Un supplément de 24 pages (aperçu du travail préparatoire et coulisses de la réalisation, histoire exclusive)Ça arrive dès le 30 Septembre, malheureusement, cette version est un peu sold out partout.Je peux déjà vous dire que c'est du lourd, mais on en reparle bientôt !