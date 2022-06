frontent pour le contrôle de la Terre. Face à eux se dresse la Déesse Athéna, aidée de ses chevaliers ! Alors qu’un nouvel adversaire entre en scène, c’est le futur même des Chevaliers qui se trouve en danger.



Ikki, le chevalier de bronze du Phénix, saura-t-il dénouer les fils du destin ?

Le visuel de la BD de Saint Seiya des éditions Kana se dévoile enfin, avec un prix et une date de sortie.Cela ne vous aura pas échappé, la couverture de l’album affiche le sous titre : Time Odyssey 1/5Chaque récit se focalisera sur un chevalier de bronze en particulier, avec un grand final lors du tome 5.À l'intérieur de la version collector, nous aurons droit à :-La BD de 57 pages-Un beau fourreau-Un format plus grand-Une couverture alternative-Un bonus de 24 pages supplémentaires (aperçu du travail préparatoire et coulisses de la réalisation, histoire exclusive)Le livre sera disponible en édition classique et en édition collector. La version classique est au prix de 14.99€ et la collector au prix de 34.99€