Ce tout nouvel événement gratuit est consacré au carnage, avec la possibilité de faire couler un maximum le sang de vos adversaires dans les rues de la City. Pendant l'événement Bloody Summer, les chances de découper des membres, de trancher vos ennemis en deux et de tout simplement les pulvériser seront considérablement renforcées. De plus, certaines des règles de l'Hypermode s'appliqueront également avec des animations (ragdolls) et des réactions aux coups accentuées. Cet événement est également riche de récompenses incroyables que vous pourrez collecter ! Découpez 1 membre pour obtenir un jeton de Harper. Découpez 300 membres pour obtenir une nouvelle hache spéciale. Avec l'ensemble de la communauté, tranchez 3 000 000 de membres pour obtenir la tenue de Nightrunner.

