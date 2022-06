Le jeu One Piece Odyssey se dévoile un peu plus, avec un journal des développeurs, avec pas moins que le compositeur Motoi Sakuraba sont ici accompagnés de Ken Takano, rédacteur en chef du magazine Weekly Shonen Jump pour One Piece.Au programme de nouvelles informations sur la création et les mécaniques du jeu.Le jeu est annoncé sur PlayStation 4, PlayStation 5, XBOX Series X|S et PC.