Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge se distingue par un gameplay révolutionnaire qui reprend avec brio les mécaniques des grands classiques intemporels du genre et les transcende magistralement grâce au savoir-faire vidéoludique des experts de Dotemu (Streets of Rage 4) et de Tribute Games, tous spécialisés en beat’em up.



Combattez tous azimuts pour vous frayer un chemin à travers de magnifiques environnements résolument pixel-art qui grouillent d’ennemis très méchants et affirmez votre suprématie en incarnant vos Tortues préférées !

Le jeu Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge sera disponible dès 15h dans le Game Pass.