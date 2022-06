Les équipes internes de KRAFTON ont imaginé et créé un humain virtuel à même d’être accepté et approuvé par les publics du monde entier. ANA a été développée grâce à la technologie de production hyperréaliste de l’Unreal Engine et affiche fièrement une apparence plus vraie que nature, brouillant les limites entre un personnage numérique et un véritable être humain. Avec ses caractéristiques humaines, comme le fin duvet qui recouvre sa peau, ANA ne ressemble vraiment à aucun autre humain virtuel existant actuellement grâce à d’autres technologies. Son visage, grâce à un rigging avancé, exprime délicatement le mouvement de la pupille, les muscles fins du visage et les rides, et permet un mouvement naturel des articulations sur l’ensemble du corps.



De plus, les dernières avancées en matière de deep learning, telles que la synthèse vocale avancée, permettent de créer une voix artificielle intelligente pour ANA afin qu’elle puisse agir et chanter comme un véritable être humain.







« ANA est un humain virtuel hyperréaliste créé par la technologie inégalée de KRAFTON. Nous nous attendons à ce qu’elle attire l’attention et l’intérêt de la génération Z à travers le monde. » a déclaré Josh Seokjin Shin, Directeur du Centre Créatif chez KRAFTON. Il ajoute : « ANA sortira un titre musical original et élargira son champ d’action en tant qu’influenceuse dans divers domaines du divertissement et de l’esport. »

KRAFTON, dévoile les premières images d’ANA, l’humain virtuel de l’entreprise développé grâce aux dernières technologies d’hyperréalisme, de rigging et de deep learning. ANA est conçue pour favoriser l’engagement de la communauté au niveau mondial et porter l’écosystème Web 3.0 de KRAFTON. ANA est le premier humain virtuel présenté par KRAFTON depuis que son projet initial a été révélé en février dernier via une démonstration technique.