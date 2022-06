"Nous sommes plus que ravis que les Nains reviennent à Khazad-dûm ! Grâce à nos amis de North Beach Games et de Free Range Games, nous plongerons ensemble dans les Misty Mountains, à cette époque l'année prochaine. Nous espérons que vous vous joindrez à nous ! Fredrica Drotos, de la Terre du Milieu, s'est exclamée avec enthousiasme.

The Lord of the Rings: Return to Moria se dévoile lors du show de Epic Games Show. Le jeu est développé par Free Range Games et publié par North Beach Games.L'histoire du Seigneur des Anneaux : Retour dans la Moria emmène les joueurs au-delà des livres et dans le Quatrième Âge de la Terre du Milieu, le monde fantastique créé par J.R.R. Tolkien. Convoqués dans les Monts Brumeux par Lord Gimli Lockbearer, les joueurs prennent le contrôle d'une compagnie de Nains chargés de récupérer le butin perdu de la patrie naine de la Moria, connue sous le nom de Khazad-dûm ou Dwarrowdelf, dans les profondeurs sous leurs pieds. Leur quête exigera du courage, plongeant profondément dans les Mines de la Moria pour récupérer ses trésors. Les joueurs uniront leurs forces pour survivre, fabriquer, construire et explorer les mines emblématiques et tentaculaires. Les explorateurs courageux devront être vigilants car de mystérieux dangers les attendent.