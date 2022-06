Strange World entraînera les spectateurs dans un fabuleux voyage au cœur d'une terre inexplorée et menaçante peuplée de créatures fantastiques en compagnie des Clade, une famille d'explorateurs légendaires dont les différends pourraient faire échouer leur dernière et de loin leur plus importante mission.

Après Encanto, Disney dévoile son nouveau film d'animation, Strange World. Le film est réalisé par Don Hall, à qui l'on doit déjà Les Nouveaux Héros et réalisateur de Raya et le dernier dragon, un très bon CV pour le bonhomme. Au casting, nos amis américains auront la voix de Jake Gyllenhaal, dans le rôle principal."Strange World se veut un clin d'œil aux 'Pulps', ces recueils de bandes dessinées populaires imprimés sur du papier bon marché qui fleurissaient dans les kiosques à la première moitié du 20ème siècle. J'ai adoré lire de vieux numéros de 'Pulps' en grandissant. On y retrouvait de grandes aventures dans lesquelles un groupe d'explorateurs pouvait découvrir un monde caché ou des créatures anciennes", a expliqué le réalisateur quant à ce nouveau projet.Strange World sortira en France au cinéma le 30 novembre 2022.