La série Andor, consacrée au personnage déjà aperçu dans le film Rogue One sera diffusée en Aout, le 31 pour être précis.La série commencera 5 ans avant les événements de Rogue One, 12 épisodes seront disponible pour cette série.Une saison 2 est déjà commandée.Deux épisodes seront diffusés dès le 31 Août.Le projet de Jon Watts, aura dans son casting Jude Law.L'histoire suivra un groupe d'enfants de 10ans, mais "ne sera pas une histoire pour enfants". La série est prévue pour 2023.Premier artworks de la sériePremier visuel pour IndyIndiana Jones 5 sortira en 2023.La saison 3 de The Mandalorian sortira en février 2023.Un trailer pour la série Willow, à venir sur Disney+