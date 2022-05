Take-Two à encore énormément d'argents à se faire sur GTA V. Lors du dernier trimestre, le jeu s'est vendu à plus de 5 millions d'unités.Le jeu cumul pas moins de 165 millions de copies vendues à travers le monde.

