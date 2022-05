Cette aventure nous contera une histoire originale qui mettra notamment en scène Jade Wesker, la fille du grand méchant Albert Wesker qui sera ici joué par Lance Reddick. Le tout se déroulera en l'an 2036 et sera réalisé par Andrew Dabb (Supernatural) et Bronwen Hughes (The Walking Dead).

Le premier teaser de la série Resident Evil sur Netflix est disponible.La série sera diffusée le 14 juillet prochain.