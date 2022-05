Il n'y a pas eu que Gotham Knight aujourd'hui, il y eu aussi Monster Hunter Rise: Sunbreak, qui nous a dévoilé du gameplay, mais aussi des amiibo et une manette collector

Au programme :-Trois nouveaux monstres :-Le Seregios, déjà vu dans Monster Hunter 4 Ultimate-Le Somnacanth aurore avec son souffle glacial et l'Almudron magma se cachant dans le sol de la Caverne de lave.-Le Malzeno, un véritable vampire puisqu'il commande une armée de créatures absorbant l'énergie vitale, lui-même infligeant Hémorragie.Des quêtes Paragons :-Kamura-Hinoa-Minoto-Elgado-Fiorayne-Luchika-Jae-Amiral Galleus-Maître ArlowUne manette collector sera aussi disponible, faut que j'arrive à me l'a prendre, car les Joy-con c'est un peu galère.Une série d'Amiibo pour ta changer

posted the 05/10/2022 at 06:30 PM by leblogdeshacka