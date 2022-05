Nous sommes en plein May the 4 be with you et Seagate, annonce l'arrivée de trois DD à l'effigie de certains personnages de la saga Star Wars.Nous aurons droit à Din Djarin, Grogu et Boba Fett, dans une sorte de finition peinture.Bon, il faudra sortir la CB, voir même faire un crédit, car chaque DD est au prix de 150€ quand même.