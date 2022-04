Quelle aventure, après plus de deux ans de développement, les Lumibowls sont disponibles ! Je tiens à remercier chaleureusement nos business angels et les licensors, en particulier Warner Bros, d’avoir été les premiers à croire en nous ainsi que la Fnac pour sa confiance. Rien n’aurait été possible sans le soutien sans faille de mes proches et de tous ceux qui ont œuvré à mes côtés pour donner vie au projet. Un grand merci aussi à Réseau Entreprendre 92, BPI France, Trax Distribution et au CIC. À présent, j’ai hâte de voir les premières Lumibowls investir les étagères des fans.

Julien Goulois, Président de Lumiheart

J'ai eu la chance de recevoir 3 Lumibowls, une avec le logo Assassin's Creed, une autre avec le logo de la Team Vitality et enfin une à l'effigie de la Princesse des Amazones, Wonder-Woman.Le concept est simple, il suffit de télécharger l'application lumibowl sur votre smartphone, ensuite d'acheter votre lumibowl et de la scanner grâce à la puce NFC.Chaque lumibowl, donne un cadeau, du plus simple comme un fond d'écran, en passant par des bons cadeaux, des jeux vidéo, etc ...Ça peut vraiment être pas mal, perso, j'ai eu des fonds d'écrans pour le moment.Chaque lumibowl est peinte à la main, à l'intérieur de la boule, nous retrouvons de la résine. La boule est en verre, donc attention, ça peut se briser si on ne fait pas attention.Cinq thèmes sont d’ores et déjà disponibles, pour un total de 13 Lumibowls : DC Super Heroes, Assassin’s Creed, Team Vitality, Équipe de France de football, ainsi qu’un thème sur le programme spatial américain. Et nous avons droit à deux Lumibowl avec des influenceurs, vraiment pas fan par contre.Le concept est vraiment sympa, sachant qu'une lumibowl peut être utilisé plusieurs fois. A partir, du moment que l'on au accès au scanne.Pour ceux qui est de la taille, nous avons droit à un diamètre de 4,5 centimètres, pour chaque lumibowl.Chaque lumibowl, coûte 12.99€ en exclusivité sur la Fnac.