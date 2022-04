Une décennie avant que James Tiberius Kirk prenne le commandement l'USS Enterprise, le capitaine Christopher Pike et son équipage explorent la galaxie à la recherche de nouveaux mondes





La nouvelle série Star Trek, Star Trek: Strange New Worlds, se dévoile enfin avec un nouveau trailer. Après, la série Discovery, que je n'ai vraiment pas accroché plus que ça et Picard, que j'ai beaucoup plus aimé, Strange New Worlds, à intérêt à être du calibre d'un DSN.La série Strange New Worlds, est un spin-off à Star Trek Discovery, avec le Capitaine Christopher Pike et elle servira de préquelle à Star Trek.Au casting, nous retrouvons, Anson Mount, dans le rôle du Capitaine Christopher Pike, Rebecca Romijn, dans le rôle de Una Chin-Riley/Number One, Ethan Peck, dans le rôle de Spock, Celia Rose Gooding, dans le rôle de Nyota Uhura, Melissa Navia en Erica Ortegas, mais aussi, Jess Bush, dans le rôle de Christine Chapel, Christina Chong dans le rôle de La'an Noonien-Singh et enfin, Babs Olusanmokun, dans le rôle de M'Benga. Ça en fait du monde.Star Trek: Strange New Worlds, dès le 5 mai 2022 sur Paramount+. En France, il faudra attendre que Paramount+ arrive dans l'offre Canal+ en été, ou fin d'année.