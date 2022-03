"Frais, drôle et parfois complètement fou, Moon Knight se démarque du MCU, à la fois dans son sujet et son ton, qui pimente la formule du super-héros avec un mélange de comédie et d'horreur, mais aussi grâce à un zest d'aventure old-school." Empire

"La série mixe à la perfection les différents genres, résultant en un mélange unique qui donne à la série une ambiance excentrique que le public va adorer. Avec Moon Knight, Marvel n'a pas seulement développé son prochain super-héros, elle a aussi créé le prochain phénomène des plateformes." Paste Magazine

"Moon Knight est un concentré parfait de chaos contrôlé, mais aussi de superbes jeux d'acteur, d'action satisfaisante, d'une conception visuelle méticuleuse et d'un parfait accord entre la comédie et l'horreur." San Francisco Chronicle

"Moon Knight est à la fois un divertissement simple et compliqué. La série fonctionne à de nombreux niveaux et se place aux côtés de Wandavision parmi les séries en date les plus merveilleuses de Marvel." The Telegraph

"Moon Knight reste merveilleusement imprévisible tout le long des épisodes." TV Line

"Peu de spectateurs néophytes du comics seront capables de dire ce que le personnage peut faire ou non après quatre épisodes. Et lorsque sa personnalité est correctement exposée, elle est un réchauffé de Deadpool. [...] Malheureusement, ni Steve ni Marc ne sont présentés avec la moindre nuance, faisant reposer le contraste entre eux deux uniquement sur la performance d'Isaac à la place de l'écriture de son personnage." The Hollywood Reporter

"Moon Knight est un peu différent, la série n'a pas de réelle connexion avec le Marvel Cinematic Universe, et sera saluée par beaucoup comme un épisode profondément original du MCU. Mais lorsque l'on dépasse cette philosophie limitée et que l'on constate toutes les références précédemment citées dont elle s'inspire, Moon Knight donne certes à réfléchir, mais n'est certainement pas la révolution que beaucoup de fans dévoués vont probablement vous vendre." The Playlist

Le premier épisode de Moon Knight est maintenant disponible en exclusivité sur Disney+ et apparemment ça sent plutôt bon pour cette nouvelle série Marvel.Après, les très bonnes séries sur Wanda-Vision, Loki (que je n'ai pas terminé) et Hawkeye, Marvel prend le risque de venir avec un personnage, peu connu du public et avec une ambiance beaucoup plus sombre qu'à l'accoutumée.En attendant, le premier épisode est disponible et malheureusement, il faudra patienter, la semaine prochaine pour le prochain. En effet, Disney+ propose un épisode/semaine.