Petit récap des différents films DC



Après, avoir franchi les deux millions de spectateurs en France, The Batman continue sa course au box-office mondial avec aujourd'hui un peu plus de 600 millions de dollars au compteur.Malgré des avis divergents, le film de Matt Reeves "pulvérise" des records. Attention, je parle de film lié à l'univers de DC.The Batman s'offre un beau 600 414 069$ au box-office mondial. Aux US, le film s'offre 300 014 069 $ et dans le reste du monde un beau 300 400 000 $.(sorti en simultané sur HBOMAX)