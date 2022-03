Il y a également deux petits compartiments sur la porte, pour y mettre quelques petits snacks.



Cela fait maintenant, quelques semaines que je suis "l'heureux" possesseur du "Frigo XBOX". J'ai eu la chance de le trouver un prix plutôt correct, car malheureusement, il était en rupture partout. J'ai tenté Micromania au moment des préco, le temps de sortir du taf plus rien, j'ai essayé en Allemagne, rien également. J'ai eu un moment de désespoir (Il ne faut pas abuser non plus, c'est juste pour faire bien !! ), quand j'ai vu les prix sur eBay, Leboncoin ou encore Vinted. Mais un jour, sans chercher plus que ça, je tombe sur l'annonce qui tue, enfin comparer aux autres prix. Je me dis qu'il me le faut, alors bim je dégaine la CB et j'attends mon colis plusieurs jours.Au niveau du packaging, c'est plutôt sommaire et ça donne clairement pas envie d'acheter, j'aurais bien voulu un vrai packaging Series X, avec le même souci du détail à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais bon, c'est un frigo, donc bon, il ne faut pas déconner non plus. Ça reste sobre, malgré le vert de XBOX ultra prononcé.Une fois sorti, le frigo est vraiment sympa au premier coup d'œil, bon, le plastique est ultra salissant, comme la Series X. Et, on peut s'apercevoir que le plastique est un peu bas de gamme. Je ne sais pas s'il résistera à une utilisation intensive, car ouvrir, fermer, a la longue je sens la casse. Bon, heureusement, pour moi, il me servira plus en déco qu'autre chose. Même si je vais l'utiliser de temps en temps, il ne faut pas déconner.Dommage, que le bouton d'allumage ne soit pas celui de la console, bon le X s'allume, mais j'aurais aimé avoir une vraie réplique Series X en frigo. Le bouton synchronisation, permet d’allumer le logo XBOX, le bouton éjecte, permet d’allumer le dessus du mini-frigo d’une lumière verte.À l'intérieur, nous retrouvons, la place pour y mettre 12 cannettes, l'intérieur est tout de vert bien flashy, c'est vraiment propre. Les petites étagères sont amovibles pour bien nettoyer le frigo ou alors pour mettre directement les cannettes à l'arrache. Mais vous pouvez aussi y mettre autres choses, comme la Series X par exemple.Pour conclure, ce Frigo XBOX est vraiment sympa, malgré quelques couacs par-ci par-là la qualité du produit n'est clairement pas folle. Après, je ne suis pas un expert en mini frigo et surtout, je pense que la plupart des personnes ayant acheté le frigo s'en serviront surtout comme déco.Pour ce qui est, de l'utilisation, c'est ni plus ni moins qu'une glacière et non un frigo. Mais bon, ça fait le taf et pour le prix pratiqué officiellement (pour rappel, de base le frigo XBOX coûte 99.99€), ça reste un indispensable pour les fans ou non de la marque de Microsoft. Attention, parfois, la glacière fait des blocs de givre, c'est vraiment galère. Donc, pour moi, ce sera en mode déco, avec quelques canettes dedans.l