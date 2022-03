Les six épisodes sont consacrés aux personnages et artistes suivants :



Kuzco de KUZCO L’EMPEREUR MEGALO

L’attrait de Gabby Capili pour Disney Animation a commencé très jeune, lorsqu’elle a vu avec son père son premier classique au cinéma: KUZCO L’EMPEREUR MEGALO. Tandis qu’elle nous apprend à dessiner son personnage fétiche, elle rappelle à quel point il est important de faire confiance à son instinct et d’accepter de s’orienter vers le métier pour lequel on se sent fait.



Olaf de LA REINE DES NEIGES

Hyun Min Lee nous montre comment dessiner l’un des plus célèbres personnages de ces dernières années. Il souligne la joie innocente d’Olaf et explique comment le deuil qu’il a vécu le guide dans sa carrière dans l’animation.



Le génie d’ALADDIN

Eric Goldberg, légendaire animateur Disney, explique comment dessiner pas à pas sa création la plus célèbre et rappelle l’influence de Robin Williams - la voix du personnage dans la VO - sur l’animation du génie bleu.



Le capitaine Crochet de PETER PAN

Jin Kim, qui a grandi en Corée du Sud, a toujours été fasciné par les méchants des classiques de l’animation. Il confie qu’il aurait très bien pu ne pas émigrer aux États-Unis et n’être jamais embauché chez Disney du fait de son daltonisme.



Mirabel d’ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL

Samantha Vilfort, storyboardeuse chez Disney Animation, nous apprend à dessiner l’un des personnages les plus récents du studio, Mirabel Madrigal. Elle raconte pourquoi elle s’est identifiée aux difficultés rencontrées par la jeune fille au sein de sa propre famille, du fait de sa différence.



Simba du ROI LION

Mark Henn a donné vie au jeune Simba du ROI LION, l’un de ses personnages préférés.Il rappelle, par son parcours, à quel point il est important de ne jamais se décourager après un échec.

« Cette série nous propose une plongée sans précédent sur la façon dont ces personnages adorés prennent vie. » déclare Jason Sterman, réalisateur et producteur délégué au sein de Supper Club. « Il faut bien se souvenir que chacun des personnages des grands films d’animation Disney est né d’une idée et d’un premier croquis. Et les milliers d’artistes qui ont participé à la création de nos 60 films aux cours des neuf dernières décennies ont tous un parcours bien à eux », explique Amy Astley, productrice déléguée de la série et directrice générale adjointe de la communication et de la marque des studios d’animation Walt Disney. « Avec « Esquisses », nous souhaitons démystifier le dessin et le rendre accessible à tous ceux qui veulent prendre un crayon, tout en rappelant le prodigieux travail de celles et ceux qui contribuent à nos films. »

Ce que j'aime sur Disney+, ce sont les reportages autour de l'univers de Mickey, mais aussi ceux sur Marvel et Star Wars (les Making Of, même si je trouve qu'il n'y en a encore pas assez !! ) et un nouveau contenu, plutôt sympa s'apprête à débarquer sur Disney+, Esquisses.Cette série, donnera un aperçu des techniques d’animation Disney et permettra aux spectateurs d’apprendre à dessiner quelques-uns de leurs personnages préférés. Je n'ai aucun talent dans le dessin, mais j'essaierai quand même.'a série sera disponible le 27, Avril, en exclusivité sur Disney+.