Le film de Matt Reeves, The Batman, continue sa course au box-office avec 1.7 millions d'entrées en France. C'est assez énorme, ok, certains diront, que Spider-Man No Way Home à fait plus. Mais, nous ne sommes pas sur le même style de film et surtout Marvel à un storytelling béton avec ses films qui se croisent. Là où DC, se cherche encore et bafouille un petit peu encore.Pour le moment, le film en est à 465 832 047 $ au box-office mondial, avec 239 032 047 $ pour les US et 226 800 000 $ dans le reste du monde.HS : Apparemment, Ben Affleck voudrait reprendre son rôle de Batman, mais uniquement si le prochain est béton. Depuis, sa fusion avec Discovery, les rumeurs vont bon train, concernant le retour du Snyderverse.