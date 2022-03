Avec le départ de Nikita Mazepin, Hass devait trouver un pilote et vite. Eh bien, c'est désormais chose faite avec un pilote déjà connu de l'écurie.Kevin Magnussen est donc de retour chez Haas pour remplacer Nikita Mazepin pour la saison 2022 !Il aurait signé un contrat pluriannuel.

Like

Who likes this ?

posted the 03/09/2022 at 06:10 PM by leblogdeshacka