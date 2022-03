Le patch next-gen tant attendu de Dying Light est enfin là, après un léger report. Le patch devait initialement sortir en Novembre dernier. Le patch est d'ores et déjà disponible sur PS5 et PS4, par contre il y aura de l'attente pour les versions XBOX.Le mode performance offre désormais 60 FPS en résolution Full HDLe mode équilibré vise les 60 FPS en résolution QHDLe mode haute-résolution offre 30 FPS en 4KSeuil à 30 FPS amélioré !Le mode performance offre désormais 60 FPS en résolution Full HDLe mode équilibré vise les 60 FPS en résolution QHDLe mode Haute-Résolution offre 30 FPS en 4KLe mode performance offre 30 FPS en résolution Full HDLe mode haute-résolution vise les 30 FPS en résolution Quad HDTous les détails du patch sont disponibles dans le lien ci-dessous.

posted the 03/08/2022 at 04:50 PM by leblogdeshacka