Le pilote de F1, Esteban Ocon devient ambassadeur du jeu de course de Polyphony Digital. Grand fan de la licence depuis ses débuts, Esteban Ocon à apporter son expérience en tant que pilote pour un maximum de réalisme, que ce soit pour le comportement du véhicule dans les virages, la réaction du volant, l'évolution des pneumatiques, pour que les sensations en pistes soit vraiment proche du réel.GT 7 est d'ores et déjà disponible sur PS4 et PS5.

Who likes this ?

posted the 03/04/2022 at 08:49 AM by leblogdeshacka