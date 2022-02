Véritable vent de fraîcheur de l'année 2020, la série Upload dévoile sa saison 2 avec un trailer et une date de sortie.La saison 2, sera disponible le 11 Mars 2022 en exclusivité sur Prime Video.En attendant, je ne peux que vous conseiller d'aller voir la série Reacher toujours sur Prime Video.

posted the 02/23/2022 at 05:52 PM by leblogdeshacka