Une petite bombe vient d'être lâché par le très connu Jason Schreier, qui annonce qu'Activision fera l'impasse sur l'année 2023 pour son plus gros jeu, Call of Duty.2023 sera la première sans jeux Call of Duty en deux décenniesLes studios seraient sur le Call of Duty free-to-playCela serait du au fait que Vanguard n'aurait pas été à la hauteur en terme de résultats et que les investisseurs ont "peur" que les jeux se "canibalisent".