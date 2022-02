Dans le désert de l’Utah, des rumeurs circulent de maisons en maisons sur un phénomène étrange causé par un mystérieux nuage dévastateur

Le prochain film de Jordan Peele, le réalisateur des films déjà cultisimes Get Out et US, revient avec un film qui intrigue déjà.Jordan Peele est aussi acteur et pour les fans de "La quatrième dimension" (The Twilight Zone), il est le narrateur dans la série de 2019, qui contient 20 épisodes, reparti sur deux saisons.Côté casting, nous retrouverons Daniel Kaluuya (Get out) Keke Palmer (Foodtastic) Steven Yeun (The Walking Dead), Michael Wincott (Westworld), Barbie Ferreira (Euphoria) et Terry Notary (L’appel de la forêt).Le film sortira en salle le 3 Août 2022.