Pour venger ses parents assassinés, Bruce Wayne a déclaré la guerre à tous les criminels de Gotham City. Il est la nuit, il est la justice, il est Batman. Batman est l'un des personnages les plus populaires de l'univers DC, un symbole de justice et de tout ce qui est juste. Depuis le meurtre tragique de ses parents, Batman s'est engagé à garder les rues de Gotham propres. Et cette statue à l'échelle 1/4 de Queen Studios Museum Line Batman rend hommage à l'un des personnages les plus incorruptibles jamais créés.







Cette statue à l'échelle 1/4 de Museum Line Batman est sous licence DC et mesure 60 cm de haut. Le Batman est fier, enveloppé sous sa cape, attendant que les terreurs de la nuit apparaissent. Il est debout sur un socle, comme celui d'une statue ou d'un buste de la Grèce antique. La texture de cette statue Museum Line Batman à l'échelle 1/4 est conçue pour ressembler et se sentir comme du marbre sculpté.













Après Wonder-Woman, il y a quelques semaines, puis Superman aujourd'hui, voici venir la dernière statue "marbrée" avec Batman.Pour les mesures, nous sommes du 60cm de hauteur, 24cm de largeur et 24cm de profondeur, un très beau bébé.Pour le prix, nous sommes sur du 500€ en France.