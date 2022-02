“I’m a simple man making his way through the galaxy. Like my father before me.”





































Sideshow annonce l'arrivée d'une statue pour Boba Fett, tirée de la série The Mandalorian.Pas besoin de refaire le CV du plus célèbre des chasseurs de primes de la Galaxie créé par George Lucas.La statue est entièrement en résine peinte à la main, comme d'habitude.La figurine sera livrée avec deux têtes, une casquée et une nue.Perso, je préfère la casquée.Le jet pack à l'air Incroyablement bien modélisé, le peint job est vraiment sympa sur le visuel.Version casquée sans hésiter pour moi.Pour la taille, nous sommes sur du 56,8 cm de hauteur, 38,1 cm de largeur et enfin 35,6 cm de profondeur. Une belle bête en sommes.Pour le prix, nous sommes sur du 650€ environ, avec une date de sortie prévue entre Décembre 2022 et Janvier 2023.