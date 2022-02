« Enfant, j’étais un fan des super-héros, surtout de Batman. En grandissant, j’ai toujours voulu construire une Batmobile. Toutes les Batmobiles. De celle d’Adam West à celle de Christian Bale. Alors que d’autres entreprises de cosplay se concentrent sur les costumes et les accessoires, je voulais passer au niveau supérieur et époustoufler les gens » – a déclaré Chung

Après deux années de travail, un étudiant Chinois du nom de Nguyen Dac Chung, vient de créer l'une des plus belles Batmobile entièrement électrique.fmFondateur de l’entreprise de cosplay Macro Studios, Nguyen Dac Chung nous dévoile son très beau projet, Batmobile Tumbler de la trilogie Batman de Christopher Nolan.La bête est composé de fibre de carbone et d'acier, elle est munie d'un système hydraulique automatique pour l’ouverture des portes latérales. Pour les mesure, j'ai l'impression que nous sommes sur du 1:1, la "voiture" mesure 3,6m de long, 2,6m de largeur et 1,5m de hauteur pour un poids de 600kg.Ce tank électrique peut atteindre la vitesse maximale de 100km/h max. En même temps, vu le poids de l'engin, 600kg...