Vous êtes VRAIMENT satisfait de la situation actuelle avec les jeux physique ? La seule fois où j'achète un jeu physique pour ma Series X (ok, c'est la seconde fois avec le collector de Tales of Arise), j'ai une expérience horrible !Déjà, ça commence avec 26 minutes (putain 26 MINUTES) d'installation du jeu ! Télécharger un jeu de 20 Go avec ma connexion prend littéralement 3 minutes (si j'ai de la chance) ou 6 à 7 minute habituellement !Mais là où j'hallucine complètement, c'est que je lance le jeu (après avoir passé 20 minutes à surfer sur Gamekyo en sous-marin) et...Une mise à jour.De 28.5 Go.A télécharger.Après avoir installé le jeu.OBLIGATOIRE POUR LANCER LE JEU SINON CE SERAIT PAS MARRANT HEIN !(et qui, comble du comble, m'a pris 5 minutes à se télécharger puisqu'elle est elle sur les serveurs Xbox).Non, je trouve définitivement la gestion des jeux physiques mal branlée sur Xbox Series X (d'autant plus que si j'avais que des jeux physiques, bah j'pourrais même pas jouer à un autre jeu pendant l'installation VU QU'IL FAUT LE DISQUE POUR LANCER UN JEU PHYSIQUE).M'enfin wala, c'était mon mini coup de gueule de la soirée (sorry, j'avais dis que j'achèterais plus de jeux physiques, mais j'ai fait une exception pour Immortal, il est à 30 € sur le store et je l'ai trouvé à 10 €). L'avantage, c'est que j'vais pouvoir le revendre 5 € à Micromania. Youpi.Bonus : unboxing de la nouvelle console 100% démat : La Steam Deck !Les consoles sont vendues quasiment 2000$ sur ebay, on a dépassé les PS5 là ! https://www.ebay.fr/itm/175146519791?hash=item28c78bccef:g:nNcAAOSwmkNiAF90